Premio Nobel 2024 per la Letteratura, vince Han Kang per la «sua intensa prosa poetica» (Di giovedì 10 ottobre 2024) La sudcoreana Han Kang vince il Premio Nobel 2024 per la Letteratura. Han Kang awarded the 2024 #NobelPrize in Literature was born in 1970 in the South Korean

Il Nobel per la Letteratura 2024 alla scrittrice sudcoreana Han Kang - Ad annunciarlo è stato il Comitato Nobel. . Il premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, “per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. rticolo Il Nobel per la Letteratura 2024 alla scrittrice. (Ilfattoquotidiano.it)

Nobel 2024 : il premio per la letteratura va alla scrittrice sudcoreana Han Kang - L'annuncio di uno dei premi più attesi. Nel 2023 ha vinto il norvegese Jon Fosse, l'anno prima la francese Annie Ernaux. In questa categoria sei premi a italiani: l'ultimo è stato Dario Fo. (Vanityfair.it)

