Ponticelli, perquisizioni a tappeto: oltre 60 carabinieri in campo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Entrano nel vivo i controlli dei carabinieri nel quartiere Ponticelli di Napoli: già dalle prime ore dell’alba, i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento Campania sono al lavoro per setacciare i rioni popolari più sensibili. perquisizioni a tappeto nel quartiere Ponticelli di Napoli: dall’alba i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento 2anews.it - Ponticelli, perquisizioni a tappeto: oltre 60 carabinieri in campo Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Entrano nel vivo i controlli deinel quartieredi Napoli: già dalle prime ore dell’alba, i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento Campania sono al lavoro per setacciare i rioni popolari più sensibili.nel quartieredi Napoli: dall’alba i militari della compagnia Poggioreale e quelli del Reggimento

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perquisizioni a Ponticelli - oltre 60 carabinieri in campo - Anche in questo caso, la corrente era sottratta illecitamente. In un alimentari i carabinieri della compagnia Poggioreale, insieme a quelli del Nas, hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie: 100 kg di alimenti sono stati sequestrati; altri 3 alimentari sono stati sanzionati per violazioni alla normativa Haccp. (Anteprima24.it)

Perquisizioni a tappeto nel quartiere di Ponticelli dei Carabinieri - Oltre 60 uomini in campo, con decine di pattuglie e l’occhio elettronico di un velivolo del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano. Le sanzioni applicate superano i 30mila euro. 45 le contravvenzioni notificate, 12 i veicoli sequestrati. Nella stessa palazzina, denunciata una seconda persona per lo stesso reato. (Primacampania.it)

Ponticelli - controllo straordinario dei carabinieri : elevate multe per 27mila euro - chiusi due negozi - . Controllati 106 veicoli con 5 mezzi sequestrati. Ponticelli, […] L'articolo Ponticelli, controllo straordinario dei carabinieri: elevate multe per 27mila euro, chiusi due negozi sembra essere il primo su Teleclubitalia. I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale supportati dai militari del nucleo radiomobile e del reggimento Campania hanno identificato 162 persone di cui 78 pregiudicati. (Teleclubitalia.it)