Philip Morris Italia festeggia i 10 anni del polo produttivo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 2014 è stato un anno importante per Philip Morris, che proprio 10 anni fa ha rivoluzionato il focus del proprio business con prodotti senza combustione, ma ha anche deciso di puntare sull'Italia, ponendo la prima pietra del più grande polo produttivo al mondo totalmente dedicato ai prodotti senza combustione a Crespellano, in provincia di Bologna. "Nel 2014 ponevamo le fondamenta della nostra visione di un futuro senza fumo in Italia. Lo stesso anno, a Bologna, posavamo la prima pietra del più grande polo produttivo al mondo totalmente dedicato ai prodotti senza combustione" ha dichiarato Marco Hannappel, presidente e a.d. di Philip Morris Italia, evidenziando come con la costruzione del polo produttivo di Crespellano, frutto di un investimento di oltre 1,5 miliardi, l'azienda ha sviluppato una filiera integrata del Made in Italy. Una filiera che coinvolge circa 8.

