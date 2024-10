Panorama.it - Pastificio Rana investe sull'energia solare per un futuro sostenibile

(Di giovedì 10 ottobre 2024), rinomato leader mondiale nella produzione di pasta fresca presente in circa 70 paesi, ha intrapreso un significativo passo verso la sostenibilitĂndo 1,7 milioni di euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico nel centro logistico di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, sede del quartier generale dell’azienda. L’impianto fotovoltaico, parte del progetto di sostenibilità “Nutriamo il nostro”, produrrĂ annualmente 1.5 MWh dipulita, coprendo il 30% del fabbisogno energetico del centro logistico. Questo investimento conferma l'impegno delnella riduzione delle emissioni e nel consumo responsabile delle risorse.