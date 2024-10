Ogni giorno una nuova polemica: il governo smetta di autosabotarsi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da settimane i partiti di centrodestra battibeccano fra loro: frizioni per cittadinanza, autonomia, tasse. I cittadini sono stufi. Senza un cambio di rotta, la maggioranza rischia di vanificare i successi su Pil e lavoro. Laverita.info - Ogni giorno una nuova polemica: il governo smetta di autosabotarsi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da settimane i partiti di centrodestra battibeccano fra loro: frizioni per cittadinanza, autonomia, tasse. I cittadini sono stufi. Senza un cambio di rotta, la maggioranza rischia di vanificare i successi su Pil e lavoro.

