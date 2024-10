Neres è devastante anche a sinistra, Kvaratskhelia lì ha un concorrente serio (Sky Sport) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi pomeriggio a Castel Volturno c’è stato l’allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia. L’inviato di Sky Sport a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno ha commentato così l’amichevole e la prestazione di David Neres: «Allenamento congiunto a Castel Volturno: non si chiamano più amichevoli. Così si allenta lo stress e non si fa troppo rumore. Non c’è risultato pubblico né ci sono immagini. Però tanti gol! E le indicazioni. I segnali. E scelte che possono anche tornare. Intanto l’ha giocata Caprile. Perché Meret ancora non ce la fa. Spinazzola si è adattato centrale. Ma se Olivera dovesse tornare tardi e stanco dall’Uruguay, a Empoli può andare a sinistra». «Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti» Modugno ha poi continuato: «Linea a quattro, ritmi da sosta, equilibri e spazio a tutti. anche a Mario Rui. Che però resta fuori lista. Ilnapolista.it - Neres è devastante anche a sinistra, Kvaratskhelia lì ha un concorrente serio (Sky Sport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi pomeriggio a Castel Volturno c’è stato l’allenamento congiunto tra il Napoli e la Juve Stabia. L’inviato di Skya Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno ha commentato così l’amichevole e la prestazione di David: «Allenamento congiunto a Castel Volturno: non si chiamano più amichevoli. Così si allenta lo stress e non si fa troppo rumore. Non c’è risultato pubblico né ci sono immagini. Però tanti gol! E le indicazioni. I segnali. E scelte che possonotornare. Intanto l’ha giocata Caprile. Perché Meret ancora non ce la fa. Spinazzola si è adattato centrale. Ma se Olivera dovesse tornare tardi e stanco dall’Uruguay, a Empoli può andare a». «Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti» Modugno ha poi continuato: «Linea a quattro, ritmi da sosta, equilibri e spazio a tutti.a Mario Rui. Che però resta fuori lista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anziano cade nel bosco a Castel San Niccolò : soccorso con l’elicottero Drago e trasportato in ospedale - Nel pomeriggio, il 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stato allertato alle ore 17:45 per soccorrere un uomo di 74 anni caduto nel bosco in località Passerina, nel comune di Castel San Niccolò. . L’anziano è stato trasportato in codice giallo (codice 2) al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo grazie all’intervento dell’elicottero Drago. (Lortica.it)

Lukaku già al lavoro a Castel Volturno - contro la Juventus nemmeno un tiro (Corsport) - È rimasto Dusan, che è fortissimo ma che non fa impazzire gli allenatori: né Allegri e nemmeno Thiago Motta. «Lukaku deve ancora entrare in condizione. «Del resto è stato uno degli ultimi ad arrivare», la postilla non da poco aggiunta con altrettanta onestà. Il livornese pare che avesse detto: con Lukaku possiamo vincere lo scudetto. (Ilnapolista.it)

Torino - sport e prevenzione debuttano in piazza Castello con ‘Tennis & Friends’ - “Non dobbiamo smettere di ripetere che la prevenzione salva la vita, così come dobbiamo ricordare sempre che lo sport, insieme a uno stile di vita sano, è uno dei principali strumenti di prevenzione delle patologie – ha sottolineato nel suo intervento il presidente Cirio – e ‘Tennis & Friends – Salute e Sport’ è un evento straordinario che quest’anno approda nel centro di Torino dove ci ... (Seriea24.it)