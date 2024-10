Napoli, attraversa binari: investito e ucciso da treno (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – investito e ucciso da un treno nella stazione Rfi di Acerra (Napoli). L'uomo voleva raggiungere la banchina sul lato opposto. L'incidente mortale si è verificato questa mattina poco dopo le 8. Sono in corso i rilievi del caso a opera delle autorità giudiziarie, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare la vittima. Da Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –da unnella stazione Rfi di Acerra (). L'uomo voleva raggiungere la banchina sul lato opposto. L'incidente mortale si è verificato questa mattina poco dopo le 8. Sono in corso i rilievi del caso a opera delle autorità giudiziarie, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare la vittima. Da

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - professore è investito sulle strisce rialzate davanti all’Università e sviene : salvato dal 118 - il docente universitario è stato investito da uno scooter sulle strisce rialzate nei pressi dell'ingresso dell'Università Suor Orsola Benincasa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Napoli - donna travolta e uccisa da auto in corrispondenza delle strisce pedonali : investitore indagato - . . La donna, scondo una prima ricostruzione, aveva accompagnato i figli a scuola poco prima di essere travolta da un’auto all’altezza di Sant'Erasmo. Indaga la polizia municipale. L’uomo che era alla guida dell’auto è indagato. Una donna di 43 anni, madre di due bambini, è morta in un incidente stradale a Napoli, in via Brin. (Gazzettadelsud.it)

Napoli - un altro pedone investito e ucciso : donna 43enne muore in via Marina - Ancora sangue sulle strade di Napoli. . Dopo la morte di Antonio Di Napoli, investito mortalmente a Fuorigrotta, un’altra persona è rimasta vittima di un incidente in queste ore. Si tratta di una donna di 43 anni, travolta da un mezzo in via Marina, all’altezza del parcheggio Brin. Napoli, un altro pedone investito e ucciso: donna […] L'articolo Napoli, un altro pedone investito e ucciso: ... (Teleclubitalia.it)