Minorenni violentate dopo una notte di eccessi. Il Tribunale si è espresso: due condanne a 10 anni di carcere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le violenze un anno fa dopo aver bevuto troppi drink. Il Tribunale oggi si è espresso: l’accusa è di violenza sessuale di gruppo Quando si parla di violenza sessuale su una o più donne, è chiaro che la vittima sia la persona che ha subito le angherie e che il carnefice sia invece chi le ha messe in atto, con la forza e il sopruso. Se, però, la donna in questione prima di subire l’atto violento ha assunto droghe, alcol o ha in qualche modo favorito l’avvicinamento del suo carnefice, anche esplicitando poi il suo dissenso ad un rapporto sessuale, allora spesso nella coscienza comune la sua connotazione di vittima viene meno, perde forza. Stuprate dopo una notte di eccessi: due condanne a 10 anni (cityrumors. Cityrumors.it - Minorenni violentate dopo una notte di eccessi. Il Tribunale si è espresso: due condanne a 10 anni di carcere Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le violenze un anno faaver bevuto troppi drink. Iloggi si è: l’accusa è di violenza sessuale di gruppo Quando si parla di violenza sessuale su una o più donne, è chiaro che la vittima sia la persona che ha subito le angherie e che il carnefice sia invece chi le ha messe in atto, con la forza e il sopruso. Se, però, la donna in questione prima di subire l’atto violento ha assunto droghe, alcol o ha in qualche modo favorito l’avvicinamento del suo carnefice, anche esplicitando poi il suo dissenso ad un rapporto sessuale, allora spesso nella coscienza comune la sua connotazione di vittima viene meno, perde forza. Stuprateunadi: duea 10(cityrumors.

