Lario a rischio esondazione, chiusa una corsia sul lungolago

Dopo l'ennesimo nubifragio della notte, anche se le condizioni meteo sono già in miglioramento, come abbiamo anticipato questa mattina, il Lario è a rischio esondazione a causa del livello in costante crescita: attualmente mancano solo pochi centimetri. La protezione civile descrive questo

Allarme sul Lario - tuffi e follie : vite a rischio per un pugno di like - Un gesto pericoloso quanto sconsiderato, probabilmente per l'adrenalina di provare il brivido del vuoto, in un punto dove il Lario diventa Adda, l'acqua è poco profonda e ci sono anche delle forti correnti. Ormai i social ci hanno abituati a personaggi che pur di catturare un like in più tra i follower si spingono a gesti estremi. (Liberoquotidiano.it)