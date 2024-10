Italia-Belgio 2-2, Adani e Stramaccioni: “Rigore netto, ci è andata bene” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio finisce 2-2, ma gli azzurri poco dopo aver subito il gol del 2-2 da Trossard hanno seriamente rischiato di veder compromessa ancora di più la partita a causa di un fallo di Bastoni in area di Rigore ai danni di Openda. Nel post-partita anche in RAI hanno giudicato l’episodio, che ha visto l’arbitro assegnare un calcio d’angolo e il VAR confermare la decisione. “Rivedendo i replay ci è andata bene, la sensazione è che si tratti di un contatto da Rigore – ha detto Andrea Stramaccioni -. Secondo me hanno giudicato che la caviglia sinistra di Openda viene toccata dopo che s’è già liberato del pallone, ma ripeto: ci è andata bene”. Lele Adani ci va giù ancora più duro: “E’ molto semplice, non è stato dato calcio di Rigore perché c’era un incompetente al VAR. A parti inverse saremmo ancora in campo a protestare”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)finisce 2-2, ma gli azzurri poco dopo aver subito il gol del 2-2 da Trossard hanno seriamente rischiato di veder compromessa ancora di più la partita a causa di un fallo di Bastoni in area diai danni di Openda. Nel post-partita anche in RAI hanno giudicato l’episodio, che ha visto l’arbitro assegnare un calcio d’angolo e il VAR confermare la decisione. “Rivedendo i replay ci è, la sensazione è che si tratti di un contatto da– ha detto Andrea-. Secondo me hanno giudicato che la caviglia sinistra di Openda viene toccata dopo che s’è già liberato del pallone, ma ripeto: ci è”. Leleci va giù ancora più duro: “E’ molto semplice, non è stato dato calcio diperché c’era un incompetente al VAR. A parti inverse saremmo ancora in campo a protestare”.

