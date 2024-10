Israele: "Unifil si sposti verso Nord" (Di giovedì 10 ottobre 2024) 19.03 "La nostra raccomandazione è che Unifil si sposti di cinque chilometri a Nord per evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e mentre la situazione lungo la Blue Line rimane instabile a causa dell'aggressione di Hezbollah". Lo ha detto in un comunicato l'ambasciatore israeliano all'Onu. Un portavoce dell'Unifil ha dichiarato che la forza multinazionale di peacekeeping ha respinto la richiesta israeliana di evacuare le postazioni attuali e ha invitato Israele e Hezbollah a rispettare la risoluzione Onu 1701. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) 19.03 "La nostra raccomandazione è chesidi cinque chilometri aper evitare pericoli mentre i combattimenti si intensificano e mentre la situazione lungo la Blue Line rimane instabile a causa dell'aggressione di Hezbollah". Lo ha detto in un comunicato l'ambasciatore israeliano all'Onu. Un portavoce dell'ha dichiarato che la forza multinazionale di peacekeeping ha respinto la richiesta israeliana di evacuare le postazioni attuali e ha invitatoe Hezbollah a rispettare la risoluzione Onu 1701.

