Il Senato riduce la durata delle intercettazioni, tensioni nella maggioranza sulla Consulta

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Approvato il limite di 45 giorni per le, critiche da magistrati e opposizione. Centrodestra divisonomina alla Corte Costituzionale. Ilha dato il via libera a un disegno di legge che limita laa 45 giorni, suscitando aspre critiche dall’opposizione e da parte dei magistrati. La preoccupazione riguarda il possibile rallentamento di indagini cruciali, come quelle per reati di stalking, omicidio e corruzione, che spesso richiedono tempi più lunghi per raccogliere prove. La, sostenuta anche da Italia Viva, ha votato compatta a favore della misura, considerata uno strumento per ridurre gli abusi. Nonostante l’unità su questo fronte, all’interno del centrodestra persistonoin merito alla nomina di Francesco Saverio Marini alla Corte Costituzionale.