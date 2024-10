Il Nobel per la Letteratura va a Han Kang (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel 2024 per la Letteratura a Han Kang "per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. Nata nel 1970 nella città sudcoreana di Gwangju si è poi trasferita con la famiglia a Seul all'età di nove anni. Proviene da un background letterario, suo padre è un noto romanziere. Accanto alla scrittura si è dedicata anche all'arte e alla musica, cosa che si riflette in tutta la sua produzione letteraria. Laureata in Letteratura, la scrittrice ha iniziato la sua carriera nel 1993 con la pubblicazione di una serie di poesie sulla rivista "Letteratura e società". Il suo debutto in prosa è avvenuto nel 1995 con la raccolta di racconti "L'amore di Yeosu", seguita subito dopo da numerose altre opere in prosa, sia romanzi che racconti. Ilfoglio.it - Il Nobel per la Letteratura va a Han Kang Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio2024 per laa Han"per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana”. Nata nel 1970 nella città sudcoreana di Gwangju si è poi trasferita con la famiglia a Seul all'età di nove anni. Proviene da un background letterario, suo padre è un noto romanziere. Accanto alla scrittura si è dedicata anche all'arte e alla musica, cosa che si riflette in tutta la sua produzione letteraria. Laureata in, la scrittrice ha iniziato la sua carriera nel 1993 con la pubblicazione di una serie di poesie sulla rivista "e società". Il suo debutto in prosa è avvenuto nel 1995 con la raccolta di racconti "L'amore di Yeosu", seguita subito dopo da numerose altre opere in prosa, sia romanzi che racconti.

