I guardiani della movida. Il ritorno degli street tutor (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da questa sera tornano in centro gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Così come avvenuto nel corso di questi anni, continueranno ad operare al fianco degli agenti della Polizia Locale trasmettendo in tempo reale segnalazioni qualificate. "Confermando il nostro impegno sul fronte della sicurezza e dell’ordine in centro città – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – rinnoviamo anche quest’anno un servizio che consideriamo utile per i cittadini di tutte le età e soprattutto per i fruitori del centro storico e delle zone urbane dove si concentra la movida. Ilrestodelcarlino.it - I guardiani della movida. Il ritorno degli street tutor Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da questa sera tornano in centro gli, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Così come avvenuto nel corso di questi anni, continueranno ad operare al fiancoagentiPolizia Locale trasmettendo in tempo reale segnalazioni qualificate. "Confermando il nostro impegno sul frontesicurezza e dell’ordine in centro città – commenta l’assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini – rinnoviamo anche quest’anno un servizio che consideriamo utile per i cittadini di tutte le età e soprattutto per i fruitori del centro storico e delle zone urbane dove si concentra la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicurezza - tornano gli street tutor in centro : controlli e prevenzione nei luoghi della 'movida' - Controllo, monitoraggio e prevenzione. Da domani tornano in centro gli street tutor, figure professionali impiegate in attività di prevenzione dei rischi in spazi adiacenti ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Così come avvenuto nel corso di questi anni, ovvero da quando... (Cesenatoday.it)

Street tutor - in arrivo addetti all’ordine per gli eventi e nei pressi dei locali - “Li mettiamo a disposizione del centro nei weekend e ogni volta che ci sono eventi che coinvolgono i locali della zona – dice il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani –. . “I nomi degli street tutor, già formati, sono indicati in un elenco in Prefettura – prosegue Fusignani –. (Ilrestodelcarlino.it)

Telecamere - illuminazione - volontari e 'street tutor' : un nuovo progetto per rendere il centro storico più sicuro - . Favorire la migliore relazione tra tutti coloro che vivono e frequentano il centro storico incrementandone il livello di sicurezza percepita, con particolare riferimento alla zona del porticato che si snoda da piazza XX Settembre lungo via Gioacchino Rasponi da un lato e via Zirardini dall’altro. (Ravennatoday.it)