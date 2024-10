Giornate Fai d’Autunno: i luoghi visitabili a Caserta e in provincia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. Da Nord a Sud della Penisola 700 luoghi d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.Giornatefai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione, di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione. Anteprima24.it - Giornate Fai d’Autunno: i luoghi visitabili a Caserta e in provincia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano in tutta Italia per la tredicesima edizione leFAI, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. Da Nord a Sud della Penisola 700d’arte, storia e natura, insoliti e curiosi, poco conosciuti e valorizzati, alcuni dei quali solitamente inaccessibili, apriranno al pubblico in 360 città (elenco deiaperti e modalità di partecipazione su www.fai.it), grazie all’impegno, alla creatività e alla passione, di migliaia di volontari del FAI attivi in ogni regione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornate Fai d’Autunno : le aperture a Napoli e in provincia - Partecipare alle Giornate FAI non è solo un’occasione per scoprire e per godersi il patrimonio che ci circonda, ma anche un modo concreto per contribuire alla sua cura e alla sua valorizzazione attraverso la missione del FAI; ad ogni visita si potrà sostenere la missione del FAI con una donazione. Grande novità di questa edizione è la firma del Protocollo d’intesa tra il FAI-Fondo per l’Ambiente ... (Anteprima24.it)

Giornate Fai d’autunno : fine settimana tra luoghi d’arte - siti storici e natura - Trattandosi di un’iniziativa utile alla raccolta pubblica dei fondi, è suggerito un contributo a. . . LECCE – La 13esima edizione delle “Giornate Fai d’autunno” è alle porte: sabato e domenica, infatti, circa 700 siti in tutta Italia, alcuni dei quali di solito inaccessibili, potranno essere visitati. (Lecceprima.it)

Giornate Fai d’autunno : nel fine settimana la tredicesima edizione - . Trattandosi di un’iniziativa utile alla raccolta pubblica dei fondi, è suggerito un contributo a. LECCE – La 13esima edizione delle “Giornate Fai d’autunno” è alle porte: sabato e domenica, infatti, circa 700 siti in tutta Italia, alcuni dei quali di solito inaccessibili, potranno essere visitati. (Lecceprima.it)