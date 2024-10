Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con un proprio stand (Di giovedì 10 ottobre 2024) Comunicato Stampa Il Comune di Benevento partecipa con un proprio stand e una propria delegazione alla TTG di Rimini, Fiera del turismo mondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Continua L'articolo Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con un proprio stand proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Fiera del turismo di Rimini, Benevento presente con un proprio stand Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Comunicato Stampa Il Comune dipartecipa con une una propria delegazione alla TTG didelmondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. In rappresentanza del sindaco Continua L'articolodeldicon unproviene da Fremondoweb.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aziende pisane protagoniste alla Fiera internazionale del turismo TTG di Rimini - Imprese pisane e del Parco di San Rossore presenti e attive alla Fiera internazionale del turismo TTG in corso a Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. "Come ogni... (Pisatoday.it)

Fiera del turismo di Rimini - Benevento presente con lo stand e la delegazione - . it. Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Benevento partecipa con un proprio stand e una propria delegazione alla TTG di Rimini, fiera del turismo mondiale con più di 2700 espositori e mille buyer provenienti da 75 diversi Paesi. Il secondo riconoscimento Unesco, l’imminente nascita del Museo Egizio, l’abbellimento e l’illuminazione artistica dei siti storico-monumentali più importanti ... (Anteprima24.it)

Il mondo del turismo si incontra in fiera con TTG Travel Experience e InOut The Contract Community - Hanno aperto i battenti oggi, alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience e InOut|The Contract Community, punto di riferimento e cardine del settore turistico in Italia e all’estero. Il doppio appuntamento di Italian Exhibition Group (IEG) si annuncia ricco di opportunità e occasioni di crescita. (Riminitoday.it)