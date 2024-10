Fedez, la polemica su Rozzano e la risposta del sindaco: «Non siamo sinonimo di malavita» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con un lungo post pubblicato su Facebook, il primo cittadino di Rozzano ha fatto riferimento a una frase che il rapper avrebbe pronunciato lo scorso aprile, quando i buttafuori del The Club di Milano lo separarono dal personal trainer Cristiano Iovino: «Lo ammazzo, sono di Rozzano» Vanityfair.it - Fedez, la polemica su Rozzano e la risposta del sindaco: «Non siamo sinonimo di malavita» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con un lungo post pubblicato su Facebook, il primo cittadino diha fatto riferimento a una frase che il rapper avrebbe pronunciato lo scorso aprile, quando i buttafuori del The Club di Milano lo separarono dal personal trainer Cristiano Iovino: «Lo ammazzo, sono di»

Striscia La Notizia - stasera il tapiro d’oro al sindaco di Rozzano : “Fedez ha voluto fare il bulletto” - Un programma di Antonio Ricci. Questa sera a Striscia la notizia,  Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Gianni Ferretti, sindaco di Rozzano, piccolo comune a sud di Milano che, dopo le dichiarazioni di Fedez la notte dell’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino (“Lo ammazzo, io sono di Rozzano!“), è ora conosciuto in tutta Italia. (Metropolitanmagazine.it)

Fedez e la frase “L’ammazzo - io sono di Rozzano” - tapiro d’oro al sindaco Ferretti : “Inaccettabile - fa il bulletto” - Tapiro d'oro di Striscia la Notizia a Gianni Ferretti sindaco di Rozzano. Valerio Staffelli lo ha raggiunto dopo la frase che un testimone della rissa tra Fedez e Cristiano Iovino ha attribuito al rapper: "Lasciatemi stare che l'ammazzo che io sono di Rozzano".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il sindaco di Rozzano contro Fedez : “Siamo gente per bene - non malavitosi. Basta con le etichette negative” - “Rozzano non significa malavita – scrive il sindaco – Questa reputazione non ci appartiene, e lo affermiamo con determinazione e orgoglio. Gianni Ferretti, questo il nome del primo cittadino del comune dell’hinterland milanese, ha infatti condiviso sul suo profilo Facebook una lunga lettera cui difende la sua comunità . (Tpi.it)