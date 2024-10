Fabrizio Rossi confermato alla guida tecnica della Napoli nuoto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parteciperà al campionato di serie c maschile e giocherà alle gare interne nella piscina del Pala Trincone a Monterusciello La Napoli nuoto comunica che Fabrizio Rossi è stato riconfermato alla guida tecnica della formazione che parteciperà al pRossimo campionato di serie C maschile, che giocherà le gare interne nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. “Abbiamo voluto dare continuità al nostro progetto confermando una persona preparata come Fabrizio Rossi, puntiamo ad una stagione tranquilla dove possiamo toglierci qualche soddisfazione”, ha dichiarato Fabrizio Buonocore, dirigente del club flegreo. Per Fabrizio Rossi parlano i risultati e una lunga carriera. Ben cinque anni alla Cesport, di cui tre di serie B e tre di A2. Dal 1997 al 2001 è passato al Flegreo dove ha conquistato quattro titoli regionali nella categoria Esordienti. Puntomagazine.it - Fabrizio Rossi confermato alla guida tecnica della Napoli nuoto Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Parteciperà al campionato di serie c maschile e giocherà alle gare interne nella piscina del Pala Trincone a Monterusciello Lacomunica cheè stato riformazione che parteciperà al pmo campionato di serie C maschile, che giocherà le gare interne nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello. “Abbiamo voluto dare continuità al nostro progetto confermando una persona preparata come, puntiamo ad una stagione tranquilla dove possiamo toglierci qualche soddisfazione”, ha dichiaratoBuonocore, dirigente del club flegreo. Perparlano i risultati e una lunga carriera. Ben cinque anniCesport, di cui tre di serie B e tre di A2. Dal 1997 al 2001 è passato al Flegreo dove ha conquistato quattro titoli regionali nella categoria Esordienti.

