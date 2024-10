Crisi del commercio, Feleppa (FI): “Incontro in Comune costruttivo ma non sufficiente” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Il recente Incontro del sindaco Mastella con i commercianti di Corso Garibaldi ha messo in evidenza l’urgenza di affrontare la Crisi del commercio nel centro storico di Benevento. Seppure le misure proposte, come il potenziamento della sorveglianza al Megaparcheggio e l’incremento dei posti auto, rappresentino un passo nella giusta direzione, non possono essere considerate sufficienti. È evidente che l’attuale situazione non può essere affrontata con interventi temporanei ed estemporanei. La desertificazione commerciale del centro storico, un’area fondamentale per la nostra città, richiede un piano di rilancio strategico e integrato”, lo dichiara Angelo Feleppa, Dirigente Forza Italia Benevento Città. Che aggiunge: “Innanzitutto, sarebbe importante restituire Palazzo Paolo V alla Città. Anteprima24.it - Crisi del commercio, Feleppa (FI): “Incontro in Comune costruttivo ma non sufficiente” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Il recentedel sindaco Mastella con i commercianti di Corso Garibaldi ha messo in evidenza l’urgenza di affrontare ladelnel centro storico di Benevento. Seppure le misure proposte, come il potenziamento della sorveglianza al Megaparcheggio e l’incremento dei posti auto, rappresentino un passo nella giusta direzione, non possono essere considerate sufficienti. È evidente che l’attuale situazione non può essere affrontata con interventi temporanei ed estemporanei. La desertificazione commerciale del centro storico, un’area fondamentale per la nostra città, richiede un piano di rilancio strategico e integrato”, lo dichiara Angelo, Dirigente Forza Italia Benevento Città. Che aggiunge: “Innanzitutto, sarebbe importante restituire Palazzo Paolo V alla Città.

