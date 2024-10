Liberoquotidiano.it - "Colpite basi Unifil, due sono italiane": ore drammatiche in Libano, l'Onu accusa Israele

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Altissima tensione in. Fonti Onu, riprese dall'agenzia Reuters, hanno dichiarato che "soldati israeliani hanno sparato contro posizioni dell'nel sud del". E secondo  quanto confermato da fonti della Difesa al Corriere, gli spari contro lesarebbero avvenuti nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre. Ad essere statestate duesotto il controllo italiano e una base indonesiana. Ci sarebbero due feriti, ma tra loro non ciitaliani. Gli spari avrebbero colpito, in particolare, le telecamere di sorveglianza che circondano le. Alcuni dispositivi che si trovano negli avamposti italiani di duedistate distrutte da colpi di armi portatili. L'episodio - a quanto apprende l'Ansa - sarebbe avvenuto alla base di Naqura, dove il luogo sarebbe stato preso di mira dall'esercito israeliano.