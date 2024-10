Colleferro, compra un gratta e vinci e si porta a casa 50 mila euro (Di giovedì 10 ottobre 2024) La fortuna torna a baciare Colleferro e lo fa tornando nella stesso posto dove sedici anni fa fu vinta la bella cifra di 500 mila euro e sei anni fa quella di 300 mila. Questa volta sono 50 mila gli euro vinti che comunque daranno un bel sollievo alla vincitrice.Questa mattina, infatti Frosinonetoday.it - Colleferro, compra un gratta e vinci e si porta a casa 50 mila euro Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La fortuna torna a baciaree lo fa tornando nella stesso posto dove sedici anni fa fu vinta la bella cifra di 500e sei anni fa quella di 300. Questa volta sono 50glivinti che comunque daranno un bel sollievo allatrice.Questa mattina, infatti

