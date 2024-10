Che effetto ha l’uragano Milton sulle elezioni americane e cosa può cambiare per Trump e Harris (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton si è abbattuto sulla Florida, causando morti e devastazione. Mentre il governo Biden-Harris è alle prese con la gestione dei danni e Trump prova a cavalcare l'emergenza a suo vantaggio, ci si chiede quali saranno gli effetti sulle elezioni americane. Fanpage.it - Che effetto ha l’uragano Milton sulle elezioni americane e cosa può cambiare per Trump e Harris Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uraganosi è abbattuto sulla Florida, causando morti e devastazione. Mentre il governo Biden-è alle prese con la gestione dei danni eprova a cavalcare l'emergenza a suo vantaggio, ci si chiede quali saranno gli effetti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milton alleato di Trump? La guerra meteo con Harris - . Milton alleato di Trump? Rischi di diventare pure metereologica la guerra tra il tycoon e Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. Mentre ancora non si placano le polemiche e gli attacchi dei repubblicani per la risposta federale all’uragano Helene, sulla Florida si sta abbattendo, con la furia di una tempesta di categoria 5, la […] The post Milton alleato di Trump? La guerra meteo con ... (Lidentita.it)