BALLANDO CON LE STELLE PORTA BENE! BARBARA D'URSO VERSO LA PRIMAVERA DI RAI1

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è al settimo cielo per la nascita della seconda nipotina mentre arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro adopo l’ospitata a. Il pubblico l’ha accolta tra una standing ovation nello studio di Milly Carlucci e un picco superiore al 26% durante il sensuale ballo a fianco del maestro Gianni Scandiffio. In quel momentoera la prima rete d’Italia, superando la concorrenza di Tu Sì Que Vales su Canale 5 e potenziando il già eccellente gradimento dicon le. Soddisfazione dei vertici con target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%). Tornando alla, il settimanale Oggi sottolinea che la conduttrice “sarebbe in trattative per alcune prime serate Rai in”.