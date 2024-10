Lanazione.it - Arezzo, due mesi senza Righetti. Scatta il ballottaggio in difesa

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’rischia di perdere Samueleper due. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra. L’evoluzione della situazione clinica verrà monitorata costantemente, ma per una danno del genere ci vogliano dai 45 ai 60 giorni. Nella migliore delle ipotesi lo rivedremo in campo a fine novembre, realisticamente non prima di dicembre. E poteva andare peggio perchè, la risonanza ha comunque escluso danni seri al ginocchio destro, coinvolto nella distorsione: solo una contusioneun significativo interessamento dei menischi e legamenti. Il giocatore aveva lasciato lo stadio Sanna visibilmente sofferente e con il ghiaccio sulla caviglia.