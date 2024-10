Anticipazioni Uomini e Donne: Arriva Un Giovane Pretendente Per Gemma! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: per Gemma Arriva un Pretendente di 40 anni, lei lo fa rimanere. Mario invece chiude con Margherita accusandola di cercare solo visibilità! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha visto Gemma Galgani tornare ancora una volta al centro dell’attenzione. Per lei infatti è Arrivato un Giovane corteggiatore, quarantenne, che la dama ha accettato di conoscere con entusiasmo. Spazio poi anche al Trono Classico. Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma accetta di conoscere un Pretendente 40enne! La registrazione da poco terminata si è aperta con Gemma Galgani al centro dello studio. La dama ha annunciato la fine della frequentazione con il cavaliere che aveva iniziato a conoscere nelle registrazioni precedenti. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Arriva Un Giovane Pretendente Per Gemma! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024): perundi 40 anni, lei lo fa rimanere. Mario invece chiude con Margherita accusandola di cercare solo visibilità! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di, che ha vistoGalgani tornare ancora una volta al centro dell’attenzione. Per lei infatti èto uncorteggiatore, quarantenne, che la dama ha accettato di conoscere con entusiasmo. Spazio poi anche al Trono Classico.accetta di conoscere un40enne! La registrazione da poco terminata si è aperta conGalgani al centro dello studio. La dama ha annunciato la fine della frequentazione con il cavaliere che aveva iniziato a conoscere nelle registrazioni precedenti.

