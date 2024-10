361magazine.com - Amici, Rebecca, Trigno e Nicolò tra insicurezze e difficoltà: l’accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024)daytime, giovedì 10 ottobre: ledie le primedi. Ecco cos’è accaduto, dal lunedì al venerdì va in onda ogni pomeriggio dalle 16:10 un nuovo appuntamento con il sartine del talent show di Maria De Filippi. Gli allievi della categoria canto e della categoria ballo si stanno preparando ad affrontare nuove sfide e nuove performance che eseguiranno domenica nel corso del pomeridiano. Leggi anche Grande Fratello, Jessica e la confessione hot su un gieffino Ecco cosa è emersoaffronta le suee viene chiamato da Maria De Filippi: “Stavi dormendo? Abbiamo finito di far lo splendido?”, il cantante replica: “Non lo so Maria, forse è una barriera, l’hanno capito tutti”. La conduttrice chiede: “Di cosa hai paura?”.