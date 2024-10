Liberoquotidiano.it - Alessia è fuori controllo, clamoroso ad Affari Tuoi: Stefano De Martino abbandona lo studio

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Adè stata la serata die Federica, le due sorelle calabresi che a sorpresa hanno portato a casa, nella puntata di mercoledì 9 ottobre, la bellezza di 30.000 euro. Una serata difficile per De, la concorrentenon ha taciuto nemmeno per un istante con richieste continue al conduttore. E l'apice di questo fiume in piena è stato il momento in cui, rivolgendosi proprio a Deha affermato: "Tu sei il mio Stefanuccio, il mio Bronzo di Riace. Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". E fin qui Deha resistito alla tentazione di andarsene e di lasciare lo. Ma la scena più imbarazzante è tutta nel dialogo tra la concorrente e il dottore in un spericolato tentativo di ipnotizzare "Pasqualo".afferma: "Pasqualo si concentri attentamente, guardi il mio dito e si rilassi".