Anteprima24.it - Airola, lite tra detenuti nel carcere minorile

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiGiornata ad alta tensione, quella appena trascorsa, nell’Istituto penale per minorenni di, nel Beneventano, dove un litigio interraziale traavrebbe potuto avere nefaste conseguenze se l’intervento della Polizia Penitenziaria non fosse stato immediato, tempestivo e risolutivo. Ne danno notizia Sabatino De Rosa e Vincenzo Pascale, rispettivamente vicecoordinatore regionale campano per il settoree delegato provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nei locali dedicati alla consumazione del vitto, un minorenne napoletano, non nuovo a questi comportamenti, ha aggredito un detenuto straniero per futili motivi.