Volkswagen Tayron, come ti aggiungo 2 posti extra alla Tiguan – FOTO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ed ecco la Volkswagen Tayron, nuova di zecca. Vi sembra di averla già vista? Beh, non vi sbagliate, perché l’ultima delle Suv di casa VW è, di fatto, una versione allungata della Tiguan; tant’è vero che ne rimpiazza l’uscente versione “Allspace”. E con quest’ultima condivide l’abitacolo a 7 posti disposti su tre file (ma i due sedili extra sono a pagamento e pensati per i bimbi), che fanno lievitare la stazza del corpo vettura, allungato di 23 cm rispetto a quello della Tiguan – la cui ultima generazione è stata svelata pochi mesi fa – per un totale di 477 cm. Le fondamenta tecniche e stilistiche di Tiguan e Tayron sono identiche: l’ossatura sfrutta il pianale MQB evo, messo a punto dall’azienda tedesca per veicoli con motore trasversale. Ilfattoquotidiano.it - Volkswagen Tayron, come ti aggiungo 2 posti extra alla Tiguan – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ed ecco la, nuova di zecca. Vi sembra di averla già vista? Beh, non vi sbagliate, perché l’ultima delle Suv di casa VW è, di fatto, una versione allungata della; tant’è vero che ne rimpiazza l’uscente versione “Allspace”. E con quest’ultima condivide l’abitacolo a 7dissu tre file (ma i due sedilisono a pagamento e pensati per i bimbi), che fanno lievitare la stazza del corpo vettura, allungato di 23 cm rispetto a quello della– la cui ultima generazione è stata svelata pochi mesi fa – per un totale di 477 cm. Le fondamenta tecniche e stilistiche disono identiche: l’ossatura sfrutta il pianale MQB evo, messo a punto dall’azienda tedesca per veicoli con motore trasversale.

