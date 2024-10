Lettera43.it - Volevate il ministro alla moda e telegenico? Mo’ tenetevi Giuli e il suo apocalittismo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chissà se martedì è piovuta una piccola goccia di balsamo sulle tante ferite, sia materiali che morali, collezionate da Gennaro Sanano nel mensis horribilis del caso Boccia.ildella Cultura puro,, à la page? Mo’ ve lo tenete, e pazienza se per capire quel che dice dovrete portarvi dietro il dizionario, come quando a scuola c’era compito di italiano. A meno che non nasca una nuova figura professionale, il traduttore simultaneo dalese, uno dei pochi mestieri in cui saranno favoriti i laureati in materie umanistiche. supercazzola storica di Alessandroin audizioneCamera per linee del Ministero “la quarta rivoluzione epocale della storia delineante un’ontologia intonatarivoluzione permanente dell’infosfera globale” almeno l’altro faceva ride##Cultura #Sanano pic.twitter.