Vanessa Ferrari annuncia il ritiro | Decisione presa prima di Parigi

"Annuncio il mio ritiro ora, ma l'avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l'ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire". Vanessa Ferrari annuncia il ritiro dall'attività agonistica. In un'intervista a BresciaOggi, la campionessa del mondo nel 2006 ha confermato i rumors che circolavano prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. La classe 1990 vanta un argento olimpico, un argento e tre bronzi mondiali, otto medaglie ai campionati europei tra il 2006 e il 2021, cinque vittorie in Coppa del Mondo tra il 2007 e il 2021 ed otto ori in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo, che ne fanno la sportiva italiana più vincente nella storia di questa rassegna.

