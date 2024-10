Vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid: partenza giovedì 10 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - Al via la campagna vaccinale: proteggi la tua salute con il vaccino gratuito per chi è over 60, donne in gravidanza e categorie a rischio. A partire dal 10 ottobre, la Regione avvia una nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale e contro il Covid-19. L’assessore regionale Nicoletta Verì sottolinea l'importanza di una prevenzione efficace, in particolare per le persone vulnerabili e per gli anziani, ai quali è richiesta una particolare attenzione. "La vaccinazione rappresenta il metodo più sicuro e utile per prevenire l'influenza e per ridurre le eventuali complicazioni", afferma Verì, presentando il programma di vaccinazione dal titolo "Scegli il vaccino contro l’influenza. Proteggi la tua salute". Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra la Regione e le varie Asl, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute. Abruzzo24ore.tv - Vaccinazioni anti-influenza e anti-Covid: partenza giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - Al via la campagna vaccinale: proteggi la tua salute con il vaccino gratuito per chi è over 60, donne in gravidanza e categorie a rischio. A partire dal 10, la Regione avvia una nuova campagna di vaccinazionenfluenzale e contro il-19. L’assessore regionale Nicoletta Verì sottolinea l'importanza di una prevenzione efficace, in particolare per le persone vulnerabili e per gli anziani, ai quali è richiesta una particolare attenzione. "La vaccinazione rappresenta il metodo più sicuro e utile per prevenire l'e per ridurre le eventuali complicazioni", afferma Verì, presentando il programma di vaccinazione dal titolo "Scegli il vaccino contro l’. Proteggi la tua salute". Questa iniziativa è frutto della collaborazione tra la Regione e le varie Asl, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute.

