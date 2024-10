Secoloditalia.it - Tasse, Meloni ci mette la faccia: “Niente aumenti, è alla sinistra che piacciono le patrimoniali” (video)

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nel giorno in cui arriva il via libera al Senato eCamera al Piano strutturale di bilancio (Psb) di medio termine Italia 2025-2029, con i quale il governo disegna l’architettura economica e finanziaria del Paese per i prossimi anni, la premier Giorgiaspegne sul nascere le indiscrezioni e le bufale su una Manovra costruita sullee condita da lacrime e sangue. Fantasie, dice, come le presunte stangate sulle rendite catastali come “vendette” per il superbonus grillino, che in aula il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, nella replica sul Piano strutturale di bilancio in discussione al Senato, aveva categoricamente escluso: “Sarebbe bastato ascoltare le parole del ministro Giorgetti e guardare cosa c’è scritto nel Psb (siamo a pagina 156 ultimo capoverso) per vedere che nessuno prospetta alcuna tassa sulla casa.