Sergio Ramos, clamoroso ritorno al Real Madrid a 38 anni? Ecco la verità sul difensore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sergio Ramos, possibile ritorno al Real Madrid essendosi svincolato? Ecco le ultime novità di calciomercato Sergio Ramos è ancora svincolato, e l'ex difensore dei blancos stuzzica l'appetito di molte squadre sul calciomercato che potrebbero compiere un grande colpo nonostante l'età avanzata: una pedina però in grado di portare grande esperienza. Nelle ultime ore si è

Da Balotelli a Sergio Ramos - i giocatori liberi sul mercato per ‘colpo’ d’emergenza - (Adnkronos) – Diverse squadre, non solo italiane, hanno subito infortuni gravi e in attesa dell'apertura del mercato di riparazione di gennaio possono andare a pescare nella lista dei giocatori svincolati. Le squadre di Serie A hanno a disposizione una larga finestra (fino al 12 dicembre 2024) per puntellare le proprie rose pescando tra i giocatori […]. (Periodicodaily.com)