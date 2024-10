San Mauro Pascoli, il Comune si illumina di verde per la Giornata mondiale della salute mentale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, il 10 ottobre, il Comune di San Mauro Pascoli sarà illuminato di verde, simbolo universale di sostegno alla salute mentale. Promuovere la consapevolezza su questo tema è fondamentale per combattere lo stigma e favorire l’accesso a servizi Cesenatoday.it - San Mauro Pascoli, il Comune si illumina di verde per la Giornata mondiale della salute mentale Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione, il 10 ottobre, ildi Sansaràto di, simbolo universale di sostegno alla. Promuovere la consapevolezza su questo tema è fondaper combattere lo stigma e favorire l’accesso a servizi

