Velvetgossip.it - Re Carlo, la passione culinaria che genera “tensioni” con la Regina Camilla

Leggi tutta la notizia su Velvetgossip.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ree lasono tra le coppie celebri più affiatate. Eppure, come si può supporre, anche tra i due non mancano alcuni screzi. In particolare, are qualche contrasto tra il Sovrano britannico e la consorte sarebbe anche unadi Sua Maestà. Secondo una fonte più che autorevole, il Red’Inghilterra e laentrerebbero in competizione per via di unaparticolarmente amata dal Sovrano. A rivelarlo sarebbe stato il figlio della consorte di Sua Maestà. Come è ben noto, infatti, Tom Parker Bowles (figlio delle prime nozze della) è un critico gastronomico. Ed è proprio dal suo ultimo libro che si apprendono i ‘contrasti’ in tavola tra la coppia reale.