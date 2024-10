Prossimo turno Serie A 2024/2025 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nel Prossimo turno Serie A 2024/2025 La Serie A 2024/2025 sta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre 2024. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2024/2025, e dove seguire in tv le Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nelLasta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mercato Napoli - è la sorpresa della Serie A : gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno - A tal proposito, spunta il nome di Ange – Yoan Bonny, che tanto bene sta facendo in queste prime uscite stagionali in maglia Parma. Di seguito, quanto scritto dall’esperto di calciomercato a tal proposito: “Il Napoli aveva mostrato interesse per Ange – Yoan Bonny (nato nel 2003) nell’ultima finestra estiva di mercato, ma il Parma lo ha considerato non cedibile. (Spazionapoli.it)

Calcio : Serie A - le partite del prossimo turno (dopo la sosta per le Nazionali) - 45, Dazn) – Lunedì 21 ottobre Verona-Monza (ore 20. 30, Dazn) Lecce-Fiorentina (ore 15, Dazn) Venezia-Atalanta (ore 15, Dazn) Cagliari-Torino (ore 18, Dazn/Sky) Roma-Inter (ore 20. 45, Dazn/Sky) – Domenica 20 ottobre Empoli-Napoli (ore 12. 45, Dazn/Sky) L'articolo Calcio: Serie A, le partite del prossimo turno (dopo la sosta per le Nazionali) sembra essere il primo su L'Opinionista. (Lopinionista.it)

Serie C : risultati - classifica e prossimo turno - Cerignola 11, Potenza 10, Trapani 9, Catania 9, Casertana 7, Latina 7, Crotone 6, Messina 6, Cavese 6, Juventus Next Gen 6, Turris 6, Foggia 5, Avellino 4, Team Altamura 4, Taranto 2. Tempo di lettura: < 1 minutoNel girone C di Serie C, cambio in vetta alla classifica dopo il sesto turno di campionato che si è chiuso ieri sera con le ultime due gare. (Anteprima24.it)