Corriere dello Sport – Osimhen, può dire addio al Napoli già da gennaio L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul futuro di Victor Osimhen.

Pierpaolo Marino in cattedra : “Nella vicenda Osimhen hanno perso tutti - così è cambiata la figura del direttore sportivo” - it ha analizzato il mercato fatto dalle squadre di Serie A, soffermandosi su alcune piazze come Napoli, Atalanta e Udinese; e ha spiegato, con esempi pratici e aneddoti, il modo in cui è cambiato il lavoro del direttore sportivo negli ultimi quarant’anni. Pierpaolo Marino a Fanpage. Continua a ... (Fanpage.it)

Galatasaray - si è già dimesso il direttore sportivo che ha orchestrato il colpo Victor Osimhen - L’avventura di Victor Osimhen è iniziata nel migliore dei modi grazie alla prima vittoria in campionato con la sua nuova squadra. it. . È stata una bellissima sensazione”. Era la prima volta che incontravo i nostri tifosi. Protagonista anche l’ex Napoli, il quale, al termine della partita ... (Dailynews24.it)

Osimhen-Galatasaray - Pedullà : “Trattato come un pacco da spedire e dato via in prestito… Calenda perdente” - Osimhen, che aveva manifestato il desiderio di trasferirsi in Premier League o in un campionato considerato più competitivo, ha invece trovato accoglienza in Turchia, con un trasferimento in prestito secco. Il noto giornalista Alfredo Pedullà ha recentemente commentato l’affare, rivelando che, ... (Napolipiu.com)

Osimhen Galatasaray - Hakan Güleç (Tivibu Spor) : «IMMAGINATELO al Real Madrid - all’Arsenal o al Psg : non direste che sarebbe stato un GRANDISSIMO AFFARE?» - «Victor Osimhen ha solo 25 anni… Se il Real Madrid lo avesse comprato oggi, diremmo che è stato un “buon trasferimento”. Se fosse […]. Hakan Güleç ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del nuovo centravanti del Galatasaray Osimhen (ex Napoli) Hakan Güleç, giornalista di Tivibu ... (Calcionews24.com)

Chiariello non perdona Osimhen : doppio gesto a sorpresa in diretta tv - Intanto, nella puntata di domenica 1 settembre di Campania Sport su Canale 21, Umberto Chiariello ha analizzato l’intera situazione legata al presente e futuro dell’attaccante nigeriano. E se noi abbiamo i soldi, io fumo il sigaro e prendo anche un bicchierino di whisky scozzese perché abbiamo ... (Spazionapoli.it)