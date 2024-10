Lanazione.it - Ofelia, oltre il sorriso c’è di più. “Ora vorrei incontrare Mattarella”. Miss Italia in visita a La Nazione

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – “Questo è il giornale della nostra famiglia che ho sfogliato sin quando ero poco più che bambina e che continua a essere un punto di riferimento per l’informazione. E’ un onore essere qui per me, con la corona e la fascia di, a festeggiare con una voce autorevole”.Passaponti è anche una studentessa vicinissima alla laurea in Scienze della comunicazione (le mancano un esame e la tesi) ere la sede centrale de Laha rappresentato una grande emozione. Tutta la sua gioia l’ha espressa alla vicedirettrice Cristina Privitera, all’intera redazione dell’edizione cartacea, di quella on line e di “Luce!”, altro portale che fa parte del gruppo.