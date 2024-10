“Non lo immaginavo”. Sammy Basso, mamma Laura parla a pochi giorni dalla morte del figlio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a fare male la morte di Sammy Basso, il biologo affetto dalla malattia della Progeria deceduto a 28 anni dopo un malore al ristorante. Ora la mamma Laura ha rotto il silenzio, rilasciando una struggente intervista. E ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata una cosa, che invece si sta registrando da quando il figlio ha perso la vita. Come ricostruito dalla stampa, quando Sammy Basso si è sentito male i suoi genitori non erano con lui. La mamma Laura e il papà Amerigo sono stati chiamati e si sono subito messi in viaggio per raggiungerlo. La donna ha dato un ultimo abbraccio al 28enne e un bacio sulle guance, ma ormai era troppo tardi. Gli ha anche detto qualcosa all’orecchio per dirgli addio. Leggi anche: “A chi donano il suo corpo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a fare male ladi, il biologo affettomalattia della Progeria deceduto a 28 anni dopo un malore al ristorante. Ora laha rotto il silenzio, rilasciando una struggente intervista. E ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata una cosa, che invece si sta registrando da quando ilha perso la vita. Come ricostruitostampa, quandosi è sentito male i suoi genitori non erano con lui. Lae il papà Amerigo sono stati chiamati e si sono subito messi in viaggio per raggiungerlo. La donna ha dato un ultimo abbraccio al 28enne e un bacio sulle guance, ma ormai era troppo tardi. Gli ha anche detto qualcosa all’orecchio per dirgli addio. Leggi anche: “A chi donano il suo corpo”.

Sammy Basso - il messaggio della madre : “Sei stato un dono”. Previste migliaia di persone al funerale del biologo 28enne - . La sua morte è stata naturale, considerando la progeria, una malattia che invecchia il corpo a una velocità accelerata. “Averlo come figlio è stato un dono grande e meraviglioso“, ha dichiarato mamma Laura, che ha ricevuto il sostegno di migliaia di persone da tutto il mondo. I funerali si svolgeranno tra la chiesa e lo stadio comunale di Tezze sul Brenta, dove sono attese migliaia di ... (Thesocialpost.it)

La mamma di Sammy Basso : “Averlo come figlio è stato un dono meraviglioso - ha saputo toccare corde pazzesche in tutti” - La mamma di Sammy Basso: “Averlo come figlio è stato un dono” Sammy Basso è stato un dono meraviglioso: lo afferma Laura Lucchin, la mamma del 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, deceduto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. Perché Sammy ha saputo toccare corde pazzesche, in tutti” ha aggiunto la madre di Sammy Basso. (Tpi.it)

Sammy Basso - la mamma Laura : «Averlo come figlio è stato un dono - per lui si sta muovendo il mondo». In migliaia ai funerali - Mamma Laura Lucchin e papà Amerigo si sono messi in auto non appena ricevuta la telefonata che nessun genitore vorrebbe mai ricevere: loro figlio Sammy Basso, aveva avuto un malore mentre si... (Leggo.it)