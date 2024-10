Nations League 2024/25: Spalletti verso la conferma dell’undici titolare che ha battuto la Francia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani contro il Belgio l’Italia molto probabilmente scenderà in campo con gli stessi undici giocatori titolari visti contro la Francia nella vittoria della prima giornata della Nations League 2024/25. Nelle prove tecnico-tattiche effettuate infatti questa mattina nel ritiro azzurro di Coverciano il CT Luciano Spalletti ha particolarmente insistito su una squadra disposta con il 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, esterni a centrocampo Cambiaso e Dimarco, Ricci in regia, la coppia Frattesi-Tonali come interni, e Lorenzo Pellegrini a supporto della punta Retegui. Nel corso delle varie partitelle a ranghi miste effettuate e le esercitazioni su palla inattiva sono poi stati alternati vari uomini, anche per possibili soluzioni a gara in corso, con Raspadori ad esempio provato al posto di Pellegrini sempre a supporto di Retegui. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Domani contro il Belgio l’Italia molto probabilmente scenderà in campo con gli stessi undici giocatori titolari visti contro lanella vittoria della prima giornata della/25. Nelle prove tecnico-tattiche effettuate infatti questa mattina nel ritiro azzurro di Coverciano il CT Lucianoha particolarmente insistito su una squadra disposta con il 3-5-1-1 con Donnarumma in porta, difesa con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, esterni a centrocampo Cambiaso e Dimarco, Ricci in regia, la coppia Frattesi-Tonali come interni, e Lorenzo Pellegrini a supporto della punta Retegui. Nel corso delle varie partitelle a ranghi miste effettuate e le esercitazioni su palla inattiva sono poi stati alternati vari uomini, anche per possibili soluzioni a gara in corso, con Raspadori ad esempio provato al posto di Pellegrini sempre a supporto di Retegui.

