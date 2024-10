Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin ammette: “C’è tanta pressione quando sono giù dalla moto”

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – L’ansia di vincere, i pensieri che affollano la menteperdere è quasi vietato, soprattutto perché fa male e il dolore è sempre difficile da far passare. Jorgeinsegue quel tanto agognato titolo mondiale, che già l’anno scorso gli è sfuggito in volata e che anche ora lo vede in lotta con il bi campione Pecco Bagnaia. Il concetto dinello sport è tutto, perché chi non la riesce a sopportare poi non trova prestazioni nemmeno in pista e gestire i pensieri è complicato, soprattutto per chi corre ogni due settimane. Jorgeha chiuso molto arrabbiato e deluso il 2023 e ha passato l’inverno a lavorare sulla sua mente, per indirizzarla meglio verso la prestazione e per gestire tutto ciò che l’ansia di vincere comporta.