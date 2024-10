Mosca: il pericolo di una guerra nucleare è seriamente aumentato a causa delle politiche distruttive dell’Occidente (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Federazione Russa ammonisce l’Occidente. L’approccio di Putin rispetto all’uso di armi nucleari potrebbe cambiare. Il pericolo di una guerra nucleare “è seriamente aumentato” a causa delle “politiche distruttive dell’Occidente”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti sia gli altri membri della Nato che seguono la linea americana”, ha aggiunto Zakharova, citata dall’agenzia Interfax. “Invece che agire sconsideratamente lungo la rotta americana, si dovrebbe tornare in sé e rendersi pienamente conto delle conseguenze catastrofiche di cui è irta la loro linea provocatoria ed estremamente pericolosa”, ha concluso la portavoce. Laprimapagina.it - Mosca: il pericolo di una guerra nucleare è seriamente aumentato a causa delle politiche distruttive dell’Occidente Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Federazione Russa ammonisce l’Occidente. L’approccio di Putin rispetto all’uso di armi nucleari potrebbe cambiare. Ildi una“è” a”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Su questo avvertiamo chiaramente sia gli Stati Uniti sia gli altri membri della Nato che seguono la linea americana”, ha aggiunto Zakharova, citata dall’agenzia Interfax. “Invece che agire sconsideratamente lungo la rotta americana, si dovrebbe tornare in sé e rendersi pienamente contoconseguenze catastrofiche di cui è irta la loro linea provocatoria ed estremamentesa”, ha concluso la portavoce.

