Meloni: «No nuove tasse» e Giorgetti in retro sul gasolio per i camion (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Falsità". Così Giorgia Meloni, in un video, ha voluto chiarire le voci circolate in merito a un possibile aumento delle tasse. Secondo il premier Meloni, il suo governo si sta impegnando a ridurre il carico fiscale sui cittadini, a differenza delle amministrazioni precedenti. "Noi non chiederemo nuovi sacrifici", ha ribadito, precisando che l'intento dell'esecutivo è quello di supportare famiglie e imprese senza gravare ulteriormente sul bilancio dei cittadini. "Leggo in queste ore delle dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso, questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva" ha commentato Giorgia Meloni su Instagram. Panorama.it - Meloni: «No nuove tasse» e Giorgetti in retro sul gasolio per i camion Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Falsità". Così Giorgia, in un video, ha voluto chiarire le voci circolate in merito a un possibile aumento delle. Secondo il premier, il suo governo si sta impegnando a ridurre il carico fiscale sui cittadini, a differenza delle amministrazioni precedenti. "Noi non chiederemo nuovi sacrifici", ha ribadito, precisando che l'intento dell'esecutivo è quello di supportare famiglie e imprese senza gravare ulteriormente sul bilancio dei cittadini. "Leggo in queste ore delle dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini. È falso, questo lo facevano i governi di sinistra, noi lele abbassiamo, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici e le partite Iva" ha commentato Giorgiasu Instagram.

