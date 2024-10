Marco Rizzo, ex PC: "Non c'è più un film senza gay, gusti sessuali di una minoranza oggi sono obbligo per la maggioranza" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'intervento dell'ex leader del Partito Comunista, Marzo Rizzo, all’evento "L’Italia dei Conservatori", ha avuto una grandissima risonanza sul web per i temi dai lui toccati dall'omosessualità al politicamente corretto alle minoranze. Durante la discussione ha anche attaccato Elly Schlein affermando Ilgiornaleditalia.it - Marco Rizzo, ex PC: "Non c'è più un film senza gay, gusti sessuali di una minoranza oggi sono obbligo per la maggioranza" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'intervento dell'ex leader del Partito Comunista, Marzo, all’evento "L’Italia dei Conservatori", ha avuto una grandissima risonanza sul web per i temi dai lui toccati dall'omotà al politicamente corretto alle minoranze. Durante la discussione ha anche attaccato Elly Schlein affermando

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Rizzo incenerisce il politicamente corretto : “Non posso più dire che mi piace la gnocca” (video) - Per poi chiarire: «Quella cosa non l’ho detta per compiacermene, stavo solo criticando quest’epoca insopportabile del politicamente corretto, per cui ormai non c’è un film o una pubblicità in cui non ci sia un gay o un nero. Marco Rizzo: “Perché non posso dire che mi piace la gnocca?” «Io adesso ... (Secoloditalia.it)

Diritti Lgbtq - la provocazione di Marco Rizzo : “Mi piace la… posso dirlo?” - – Marco Rizzo punta poi dritto al cuore del problema con una provocazione delle sue – Perché non devo dire questa cosa? Con tutto il rispetto, con tutta la battaglia durissima contro qualsiasi discriminazione di genere, di sesso, di razza, ci mancherebbe. Il dibattito italiano sui diritti delle ... (Thesocialpost.it)

Marco Rizzo : "Mi piace la gn***ca - si può dire?". L'intervento che travolge la sinistra | Video - Nella nostra epoca tutti i grandi cantanti, Boy George, Freddie Mercury, Elton John, nessuno andava a vederli per. Quello che è insopportabile è che dei gusti sessuali di una minoranza debbano costruire una sorta di obbligo per una maggioranza". . Una battaglia per l'inclusività che, secondo ... (Liberoquotidiano.it)

Elezioni regionali - Democrazia sovrana popolare lancia da Perugia la candidatura di Marco Rizzo - A Perugia l’Assemblea generale “Dall’Umbria Sovrana, cuore per l’Italia” di Democrazia sovrana popolare. 30, a Perugia, presso l’Hotel Giò e sarà l'occaisone per la presentazione del programma politico di Democrazia. . . L'evento è in programma sabato 28 settembre. L’iniziativa si svolgerà ... (Perugiatoday.it)

Marco Rizzo : “Vogliono far fuori Trump perché è uomo di pace” ESCLUSIVA - L’elite di cui fanno parte la maggioranza dei giornali e delle testate nazionali che scrivono e dicono le stesse cose, cercando di affossare Donald Trump, l’unico, a mio modo di vedere, che sarebbe capace di far finire ogni guerra…. “Ho messo quel video per far capire che qui da noi, come del ... (Cityrumors.it)