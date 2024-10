Ilgiorno.it - Mandello finalmente può dare l’addio a Sergio Coghi: era sparito nel 2019

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)del Lario (Lecco), 9 ottobre 2024 – Dopo cinque anni potràriposare in pace. Verrà celebrato sabato il funerale di, l'85enne didel Lario che era scomparso il 6 ottobre del. Il suo corpo, o quel che ne rimaneva, è stato ritrovato solo lo scorso marzo in un bosco a Luzzeno, a monte dell'abitato del paese del pensionato. Nonostante un mazzo di chiavi rinvenuto vicino ai resti abbia permesso ai familiari di riconoscere il proprio caro, il magistrato di turno ha disposto ulteriori accertamenti tramite il test del dna per fugare ogni dubbio. Il responso, con la conferma che quelli erano proprio i resti di, è arrivato solo nei giorni scorsi. Il feretro è stato così restituito proprio ai familiari, che potranno cosìuna degna sepoltura all'85enne. Le esequie sono in programma sabato 12 ottobre alle 14.