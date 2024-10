Maltempo, ci risiamo: prossime ore da allerta rossa sul fronte frane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La terribile giornata di martedì rischia di essere stata soltanto un 'antipasto' di ciò che potrebbe accadere nelle prossime ore. Regione Lombardia ha infatti emesso una triplice allerta meteo per il nostro territorio, Lario e Prealpi occidentali, da fare accapponare la pelle: dalle 21 di oggi, 9 Leccotoday.it - Maltempo, ci risiamo: prossime ore da allerta rossa sul fronte frane Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La terribile giornata di martedì rischia di essere stata soltanto un 'antipasto' di ciò che potrebbe accadere nelleore. Regione Lombardia ha infatti emesso una triplicemeteo per il nostro territorio, Lario e Prealpi occidentali, da fare accapponare la pelle: dalle 21 di oggi, 9

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria in allerta meteo - le previsioni per le prossime ore - Situazione meteo molto dinamica sulla Liguria in questa giornata di allerta, gialla, arancione o rossa a seconda della zona. Per semplificare qui sotto il quadro con le zone e la scansione oraria. Le precipitazioni più intense sono attese a partire dalle 12 sul levante ligure, ma come sempre... (Genovatoday.it)

Il maltempo non lascia la Ciociaria - nuova allerta per le prossime ore - . Come se. . Ci vorrà ancora un po' di pazienza per il ritorno a qualche ora di bel tempo sui cieli della Ciociaria. Per le prossime ore le previsioni, come vi avevamo annunciato nelle ore scorse, non sono buone e le nuvole continueranno ad essere protagoniste almeno fino alla serata di mercoledì. (Frosinonetoday.it)

Forti piogge al Nord nelle prossime ore - l’allerta della Protezione civile. Ma c’è anche una nuova ondata di caldo - Cosa c’è da sapere in sintesi Due perturbazioni raggiungeranno l’Italia Piogge forti al Centro Nord Rimonta dell’anticiclone africano Il futuro degli alluvionati, la commissaria Priolo: “Delocalizzare non è tabù. Un campo di alta pressione a matrice subtropicale, invece, inizierà a conquistare il Sud con temperature in aumento". (Quotidiano.net)