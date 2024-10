Mafia, il nipote di Vincenzo Agostino: "Adesso tutta la verità sull'omicidio di mio zio Nino" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Posso essere sincero? Dopo questa sentenza di condanna all'ergastolo per il boss Gaetano Scotto per l'omicidio di mio zio Nino e della moglie, io provo molta rabbia. Non riesco a darmi pace, perché non ho potuto incrociare lo sguardo di mio nonno Vincenzo durante la lettura del dispositivo. Lui Palermotoday.it - Mafia, il nipote di Vincenzo Agostino: "Adesso tutta la verità sull'omicidio di mio zio Nino" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Posso essere sincero? Dopo questa sentenza di condanna all'ergastolo per il boss Gaetano Scotto per l'di mio zioe della moglie, io provo molta rabbia. Non riesco a darmi pace, perché non ho potuto incrociare lo sguardo di mio nonnodurante la lettura del dispositivo. Lui

