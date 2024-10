L’autunno inizia… dai piedi | le scarpe delle vip per questa stagione

Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è ormai arrivato inesorabile, ed è già tempo di tirare fuori capi leggermente più caldi e adatti alle temperature che rinfrescano. Le vip non si sono fatte trovare impreparate ai cambiamenti del meteo e hanno iniziato ad aggiornare il guardaroba partendo dalle. Sui social sfoggiano quelle per laappena entrata, tra chi opta per la terapia d’urto e sfodera gli stivali di pelle (o pelliccia) e chi invece, sicura che dopotutto la mezzaesiste ancora, punta su mocassini e sneakers per essere comoda ma trendy, o sui tacchi alti per essere sempre chic. Cambio disui tacchi alti Giorgia Palmas,CasadeiI tacchi alti non conoscono mode oe sono sempre presenti nella scarpieravip, che approfittano di ogni occasione per sfoggiarle.