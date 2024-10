Ilrestodelcarlino.it - La magia della danza: "Emozioni indelebili"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) ’Puccini’s Opera. Voci di donne’ è stato, per chi ha partecipato, un flusso ditrasformate in ricordi. Lo spettacolo è stato rappresentato dalla Compagnia Artemisin prima mondiale al Teatro Comunale. Si è trattato di un evento corale che, attraverso la rilettura coreografica personale di Monica Casadei, ha visto in scena le 4 protagoniste di Boheme, Turandot, Madama Butterfly e Tosca, legate fra loro da un destino simile, sebbene le loro storie senza tempo, che oggi si dimostrano più che mai attuali, siano tanto diverse. Lo spettacolo è stato originale e struggente per merito, innanzitutto, di Monica Casadei – che ha realizzato una rappresentazione artistica viscerale e passionale – e poi dell’ottimo lavoro dei 18tori, che si sono esibiti con grande tecnica ed espressività.